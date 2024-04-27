Эмин Агаларов возобновил гастроли после теракта в "Крокусе"

На сайте артиста появилось объявление

После теракта в "Крокус Сити Холле" Эмин Агаларов прервал свой гастрольный тур по России и странам СНГ. Его первое выступление запланировано 18 мая в Дербенте. Также в афише мероприятий появились и новые представления.

Агаларов выступит в московских ресторанах 6 и 14 июня, следующий концерт намечен на 5 июля в Светлогорске. С 23 июля артист будет находится в своем азербайджанском отеле Sea Breeze Resort на фестивале Dream Fest – там он пробудет 28 июля.

Гастрольный тур Эмина продолжится в Тюмени и Екатеринбурге – он даст концерты 16 и 17 сентября соответственно. А в ноябре певец отправится в Минск.

Агаларов является первым вице-президентом компании Crocus Group, которой в том числе принадлежал "Крокус Сити Холл".

В начале апреля пострадавшие в теракте обратились в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев концертного зала. Потерпевшие попросили привлечь Агаларовых к ответственности за оказание небезопасных услуг – в иске подписались 19 человек.

Сам артист отмечал, что все системы безопасности в "Крокусе" во время нападения работали, а система защиты от огня не давала сбоев.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов покинул Россию после теракта.