Кологривый объяснил причину конфликта с Гордоном на "Закрытом показе"

"Он черт": Кологривый высказался о Гордоне
Никита Кологривый. Кадр: YouTube.com
Артист считает, что не виноват в их перепалке на ТВ

Месяц назад Никита Кологривый стал участником шоу "Закрытый показ". Артист вступил в перепалку с ведущим шоу Александром Гордоном после того, как тот попросил его описать картину в двух словах.

Кологривый начал возмущаться и приставать к Гордону с резкими заявлениями, на что ведущий предложил покинуть студию актеру, если ему что-то не нравится – Никита так и сделал.

Спустя время артист в новом интервью отказался признать свою неправоту. Напротив, он решил сделать публичное заявление о Гордоне и причинах их конфликта.

"Потому что он черт просто, и все – по жизни. Все очень просто", – заявил звезда "Слово пацана".

По его словам, до участия в передаче он не имел представления, кто такой Александр Гордон – ни одной передачи с ним до этого момента не видел. Более того, знаменитость полагал, что у него будут брать интервью, а не вести обсуждение картины.

Кологривый утверждает, что вспылил во время съемок, поскольку ему очень не понравился тон телеведущего по отношению к нему. После инцидента он чувствовал себя очень хорошо, поскольку чувствовал, что "сунул в морду тому, кому надо". 

Артист рассказал, что вскоре после инцидента некоторые люди в лицо говорили ему, что Гордон поставил его на место. Хотя были и те, кто поддержал Никиту в случившемся конфликте.

Ранее Никита Кологривый рассказал, что его отчим служит в ВСУ.

Источник: YouTube
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