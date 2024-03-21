Кологривому может грозить уголовный срок за дебош при одном условии

Вечер в баре обернулся для него неприятными последствиями

Актер Никита Кологривый после потасовки в баре Новосибирска получил административный арест на семь суток. Такое наказание ему дали за драку в состоянии алкогольного опьянения и приставания к девушке, которые закончились укусом ноги и заламыванием рук. Как известно, пострадавшая отказалась писать заявление, благодаря чему артист получил более мягкое наказание. Однако звездный адвокат Сергей Жорин утверждает, что есть одно условие, при котором знаменитость может получить и уголовку.

Наказать Кологривого за сексуальные домогательства вряд ли получится, а по статье о причинении вреда здоровью – вполне. Для этого девушка должна написать заявление и принести его в полицию.

"На видео со дня инцидента видно, что он ее все же укусил и что ей действительно больно. В таком случае это можно классифицировать как побои или причинение легкого вреда здоровью", – отметил правозащитник.

После экспертизы станет известна степень вреда, которую нанес ей Кологривый, и будет определено наказание. И при определенных обстоятельствах его административка вполне может перерасти в уголовку.

Сейчас Кологривый отбывает свое наказание в четырехместной камере.