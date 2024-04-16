Галкин назвал "предателями" артистов Веру Брежневу и Потапа

Актер считает, что знаменитости поступили плохо даже по отношению к украинской культуре

Заслуженный артист РФ Борис Галкин нелестно высказался об уехавших из России украинских звезд. Больше всего досталось Вере Брежневой и Алексею Потапенко, более известному по своему творческому псевдониму Потап.

Он отметил, что беглые артисты были невероятно популярными у российской аудитории. Но после всем известных событий они предпочли откреститься от России и всех связей со страной. Более того, в своих интервью они не стесняются говорить резкие вещи в адрес Российского государства.

При этом, говорит Галкин, на своих концертах за границей они называют себя "русскими артистами". Подобный инцидент произошел недавно с Потапом – на его афише красовалась такая надпись. Как сам позже объяснил исполнитель, ошибка была допущена со стороны организатора.

Галкин полагает, что на этом фоне знаменитости являются самыми настоящими предателями, причем даже собственной культуры.

Ранее стало известно, что у Веры Брежневой имеется долг в России перед Пенсионным Фондом. Он образовался из-за бизнеса, которым владела артистка в стране.