Лоза назвал вероятную причину ухода публики с концерта Серова в Угличе

Артист отметил, что на его представлениях подобного не было

Певец Юрий Лоза считает, что публика не могла просто так покинуть зал во время выступления Александра Серова в Угличе. Он утверждает, что для народного артиста это является тревожным звоночком.

Напомним, ранее зрители сообщили в соцсетях, что часть публики массово ушла из зала во время представления Серова – в этот момент артист представлял своих музыкантов, которые продолжали играть. Люди возмутились, что те поступили невоспитанно, проявив таким образом неуважение к исполнителю.

Сам Серов, в свою очередь, опровергал массовый уход зрителя с выступления. Он рассказывал, что исполнил последнюю песню под авации полного зала, а после ушел за кулисы. Никаких скандалов во время концерта не было.

Тем не менее, Лоза считает, что произошедшее в Угличе – веский повод задуматься для Серова. Он не исключает, что людей могло не устроить качество концерта по той или иной причине. Например, были проблемы с аппаратурой или артист плохо себя чувствовал.

"Но его популярность еще не ушла... Для меня неприятно, даже если один человек ушел, но я не помню, чтобы такое было",

– подытожил музыкант.