Ивлееву заподозрили в дискредитации ВС РФ

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Блогера Анастасию Ивлееву подозревают в виновности по статье о дискредитации российской армии в публичном пространстве. Протокол поступил в Отдел МВД России по Тверскому району Москвы 16 апреля.
Согласно российскому законодательству, наказание по статье предусматривает штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Что стало основанием для инициирования дела – не сообщается.
Два года назад Анастасия Ивлеева осудила начало спецоперации на Украине в соцсетях. После скандала с почти голой вечеринкой она удалила посты, но спустя несколько дней вернула их обратно.
Недавно блогер активно поддерживала президентские выборы, из-за чего вновь столкнулась с общественной критикой. А в феврале Ивлеева внезапно обратилась к звезде Донбасса.
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