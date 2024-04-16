Грудь Михалковой выпала из экстремально смелого декольте - откровенное фото

Грудь Михалковой выпала из экстремально смелого декольте - откровенное фото
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Наряд актрисы поразил публику

Знаменитая артистка юмористического жанра Юлия Михалкова регулярно эпатирует свою многочисленную армию фанатов жарким контентом. Михалкова является счастливой обладательницей роскошного тела, которое не стесняется демонстрировать окружающим. Новая подборка горячих фотографий вызвала бурю восторгов у поклонников.

Для очередного выхода в свет Юлия Михалкова выбрала экстремально откровенное платье, которое практически полностью обнажило внушительный бюст знаменитости. Грудь красотки была прикрыта лишь двумя лентами, которые и составляют всю верхнюю часть платья.

Фото: соцсети

Михалкова явно получает удовольствие от внимания общественности. В таком горячем виде девушка с готовностью продефилировала по красивой лестнице. Красотка занимала разные позиции, чтобы ее прекрасная грудь была видна со всех сторон. Во время движения бюст артистки буквально выпадал из экстремально смелого платья.

Фото: соцсети

Разумеется, поклонники не осудили звезду за готовность демонстрировать свое тело. Напротив, в комментариях Юлию Михалкову закидали комплиментами и восторгами по поводу ее идеальных форм.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография актрисы Агнии Кузнецовой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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