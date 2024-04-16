Актер Нилов заявил, что ему было "отвратно" смотреть "Слово пацана"

Покорившая россиян картина вызвала у звезды самые неприятные эмоции

Несколько месяцев назад почти вся страна с упоением смотрела скандальный сериал о жизни "пацанов на районе", который зрителю подарил режиссер Жора Крыжовников. Своим мнением по поводу киноленты "Слово пацана" поделился известный российский артист Алексей Нилов.



Звезда культового телесериала "Улицы разбитых фонарей" заявил, что не разделяет восторги многих по поводу нового кинопродукта. Более того, актер испытал настоящее отвращение, наблюдая за развитием сюжета.

Негодование знаменитого "капитана Ларина" вызвал тот факт, что сериал должен был показать молодежи неприглядную сторону полубандитской жизнь, а не романтизировать убийства и блатную философию. По мнению артиста, подобного рода художественные приемы могут негативно сказаться на воспитании подрастающего поколения.

В то же время, Нилов отметил, что кинолента снята на отличном уровне, режиссерская работа вызывает уважение. Артист предположил, что создатели сериала и изначально планировали оттолкнуть молодежь от подобного образа жизни, однако в итоге только добавили ему флер романтики.

"Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности…" – поделился актер.

К слову, ранее Алексей Нилов рассказал, как его с коллегами "подставила" Алла Пугачева.