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Анна Шукшина утверждает, что в семье разгорелся новый спор из-за прав на обладание рукописями знаменитого режиссера Василия Шукшина. Сестры не могут определить, с кем должны остаться памятные документы.
Изначально наследство артиста было у бабушки, Лидии Федосеевы-Шукшиной, но несколько лет назад она передала все своей дочери Марии. Теперь младшая намеревается все забрать, как утверждает внучка знаменитой актрисы, по собственному желанию, а не по велению Лидии Николаевны.
"Мира в нашей семье не будет никогда", – говорит Анна.
Девушка допускает, что бабушка могла забыть о своем решении отдать рукописи Марии. И мать не станет возвращать все просто так – в перспективе сестры намереваются решить этот вопрос в судебном порядке.
Анна рассказала, что не так давно она смогла помириться с матерью. Актриса обратилась к ней из-за документа для пенсионного фонда и, когда девушка принесла его, они разговорились и смогли простить друг другу обиды. При этом финансово родительница ей не помогает, хотя и дарит подарки собственному внуку.
Ранее появились слухи о задержании Марии Шукшиной. Адвокат, представляющий интересы ее матери, отметила, что после долгого молчания им все же удалось связаться с артисткой и узнать, что происходит с ней на самом деле.
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