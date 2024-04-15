Сестры готовятся к разбирательствам в суде

Анна Шукшина утверждает, что в семье разгорелся новый спор из-за прав на обладание рукописями знаменитого режиссера Василия Шукшина. Сестры не могут определить, с кем должны остаться памятные документы.

Изначально наследство артиста было у бабушки, Лидии Федосеевы-Шукшиной, но несколько лет назад она передала все своей дочери Марии. Теперь младшая намеревается все забрать, как утверждает внучка знаменитой актрисы, по собственному желанию, а не по велению Лидии Николаевны.

"Мира в нашей семье не будет никогда", – говорит Анна.

Девушка допускает, что бабушка могла забыть о своем решении отдать рукописи Марии. И мать не станет возвращать все просто так – в перспективе сестры намереваются решить этот вопрос в судебном порядке.

Анна рассказала, что не так давно она смогла помириться с матерью. Актриса обратилась к ней из-за документа для пенсионного фонда и, когда девушка принесла его, они разговорились и смогли простить друг другу обиды. При этом финансово родительница ей не помогает, хотя и дарит подарки собственному внуку.

Ранее появились слухи о задержании Марии Шукшиной. Адвокат, представляющий интересы ее матери, отметила, что после долгого молчания им все же удалось связаться с артисткой и узнать, что происходит с ней на самом деле.