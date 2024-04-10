Задержание Шукшиной после слов о власти: что известно

Артистка не выходит на связь больше суток

Мария Шукшина в последнее время известна своими жесткими взглядами, которые, порой, противоречат основной политической линии в стране. Артистка не стесняется публично критиковать власть за какие-то законы или действия, что дало ей невероятную популярность в соцсетях.

Недавно Шукшина высказалась о наводнении в Орске, раскритиковав действующего губернатора региона. Она выразила мнение, что Паслер не был заинтересован решать проблемы пострадавших, от этого и разговаривал с ними в приказном тоне. После этого поста появились слухи, что артистка была задержана. Однако как быстро появилась эта информация в Сети, также стремительно и исчезла.

Адвокат семейства Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что ничего не слышала о задержании Марии. Также не в курсе происходящего ее мать и сестра. Правозащитник полагает, что если бы сведения не были ложными, то им сообщили в числе первых.

Позже Вербицкая-Линник заявила, что новость о задержании Шукшиной может быть фейковой. Причем существует большая вероятность, что запустила ее сама артистка.

"Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она", – говорит адвокат.

Тем не менее, спустя сутки после новости о задержании Мария Шукшина так и не вышла на связь с родственниками. На звонки журналистов актриса не отвечает. Семейный правозащитник выразила мнение, что знаменитость может быть занята чем-то серьезным – такое случается с ней довольно часто.

Вербицкая-Линник полагает, что после пропажи звезда может неожиданно объявиться с каким-то новым информационным поводом, и нужно только подождать.