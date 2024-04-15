Дети Юлии Такшиной наотрез отказались смотреть фильмы с ее участием

"Прекрати": дети Юлии Такшиной наотрез отказались смотреть фильмы с ее участием
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследники не воспринимают знаменитую мать как звезду экрана

Актриса Юлия Такшина признается, что очень любит свою работу, но при таком сумасшедшем ритме на личную жизнь времени почти не остается. "Сцена и камера для меня пока в приоритете", – пояснила звезда, которая 12 лет назад рассталась с актером Григорием Антипенко. 

Напомним, они познакомилась на съемках сериала "Не родись красивой" в 2005 году. Впоследствии у них родились двое сыновей: Иван (род. 27 июня 2007 года) и Федор (род. 3 июля 2009 года). А как сегодня растут звездные наследники? Об этом актриса рассказала в эксклюзивном интервью "Утро.ру".

"Я для них, в первую очередь, мама, – сообщила артистка. – Сыновья меня вообще не воспринимают, как какую-то звезду. Не понимают, что это. Например, сейчас на телеканале "Россия" идет сериал "Алла-такси" с моим участием. И я предложила сыновьям вместе посмотреть одну серию. "Ой, нет, мам, прекрати!" – услышала я в ответ. Они даже не отсматривают мои фильмы. На премьерах были всего два или три раза. Хотя старший думает о том, чтобы стать артистом".

При этом Юлия не исключает возможности снова стать мамой. "Хоть бы были еще дети у меня, я бы только рада была", – смеется знаменитая актриса. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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