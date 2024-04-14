Семенович рассказала, что у нее есть поклонник

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Анна Семенович выступила в Москве, представив свою новую песню. Во время премьеры артистка пообщалась с журналистами и рассказала, как ей удается сохранять бодрость и позитивный настрой.
Певица призналась, что немного приболела, но это не помешало ей выйти на сцену и развлекать публику. По ее словам, у нее есть особые правила жизни, которые помогают поддерживать себя в рабочем состоянии.
"Хороший секс, любовь и счастье", – заявила она.
В ответ сотрудники прессы поинтересовали, как обстоят дела у Анны Семенович на личном фронте. Она рассказала, что ее сердце не свободно – некоторое время назад у артистки появился поклонник, имя которого предпочитает пока держать в секрете.
Ранее Семенович признавалась, что ей нравятся высокие и атлетичные мужчины. Недавно в Сети появилось видео, как артистка отдыхала в бане в компании нескольких представителей сильного пола.
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