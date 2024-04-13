Солистка "Винтаж" Плетнева рассказала о своих способах борьбы со стрессом

"Подбухиваю": солистка "Винтажа" призналась в пагубном пристрастии
Анна Плетнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это помогает ей справляться с проблемами

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева призналась, что последние годы были для нее сложными из-за обилия стресса и возросшей тревожности. За это время у нее сформировались свои способы бороться с нервным напряжением, которыми она поделилась с поклонниками.

Артистка рассказала о том, что иногда она предпочитает справляться со своим состоянием с помощью алкоголя.

"Чуть-Чуть подбухиваю... Мне это помогает. Конечно, я не упиваюсь в стельку и не валяюсь где-нибудь под забором. Ну, стараюсь", – утверждает Анна.

По ее словам, в тяжелые периоды ее также спасают близкие люди. Когда ее мучала бессонница, то она дожидалась шести утра и звонила им ради простого разговора. В самые плохие моменты не думать о переживаниях ей помогала работа и поклонники.

Плетнева утверждает, что во времена личностного кризиса ее спасают и простые фильмы или сериалы, которые вводят в состояние "отупения" и "переключения". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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