Продюсер Лавров: Ротару была шокирована терактом в "Крокусе", но промолчала

Звезда удивила своих поклонников

Страшная трагедия в "Крокус Сити Холле" осталась глубокой раной на сердцах всех жителей нашей страны, с россиянами скорбят и граждане других государств. На этом фоне удивительным кажется молчание некоторых звезд. Так, о случившемся и словом не обмолвилась некогда популярная в нашей стране украинская певица София Ротару. Теперь ее странному поведению после теракта нашлось объяснение.



Действительно, большинство знаменитостей публично осудили террористов, высказали слова поддержки семьям погибших и пострадавших, а также финансово поддержали их. А вот София Ротару решила промолчать. По заверениям знаменитого российского продюсера и экс-директора певицы Сергея Лаврова, все дело в особенностях ее характера.

Лавров подчеркнул, что точно знает: артистка была шокирована, когда узнала о случившемся. Однако София Михайловна очень не любит показывать свои чувства на публике, поэтому приняла решение молча сопереживать жертвам трагедии. Кроме того, пожилая знаменитость крайне далека от социальных сетей и того, чтобы делиться там своими переживаниями. Лавров заверил, что страничку Ротару в Сети ведет ее невестка.

"То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно", – рассказал продюсер.

К слову, недавно большое внимание публики привлек сын Софии Ротару Руслан. Пытавшийся сбежать с Украины мужчина вышел на связь после долгого молчания.