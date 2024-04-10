Режиссер Забугорский заявил о нищите Панина* за границей

"Хрен без соли доедает": хвастающего шикарными авто Панина* разоблачили
Алексей Панин*. Фото: соцсети
Жизнь знаменитости за границей оказалась не такой богатой, как он выставляет на публику

В последнее на странице Алексея Панина появилось все больше публикаций о его якобы роскошной жизни в США. Артист показывает, как меняет дорогие марки авто одну за другой, путешествует и готовится к выступлениям. Подобную игру на публику разоблачил режиссер Олег Забугорский, который утверждает, что на самом деле актер нищенствует за границей.

По его словам, сейчас Панин* "доедает последний хрен без соли". 

"Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил "за Украину", это принесло дивиденды", – уверен режиссер.

Фото: соцсети

Подобная судьба, правда, ждала не всех российских звезд, уехавших за границу. Забугорский отметил, что некоторые устроились довольно неплохо, поскольку успели "наесть жирок" во время жизни в России. Среди них он выделил Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова*.

Ранее Панин* утверждал, что собирается устроить собственную голую вечеринку.

*признаны иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: News.ru
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