Расторгуев рассказал о своем состоянии на фоне переноса концертов

Расторгуев сделал заявление после массовой отмены своих концертов в России
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист рассказал о проблемах

Группа "Любэ" к своему 35-летию запланировала юбилейный тур по России. Выступления должны были состояться уже в начале апреля, однако неожиданно стало известно об отмене мероприятий. Представления в Мытищах, Красногорске были предварительно перенесены на май, а в Орехово-Зуеве, Саратове, Новосибирске и Томске они пока в подвешенном состоянии – их судьба еще решается.

Как рассказала супруга Расторгуева, все из-за состояния здоровья 67-летнего солиста группы. Ранее сообщалось, что он оказался в больнице из-за сердечных проблем, хотя сам артист эти сообщения называл "чушью собачьей".

По неподтвержденной информации, у Расторгуева начал барахлить кардиовертер, ему потребовалось наблюдение медиков и плановое обследование. Из-за этого и было принято решение перенести некоторые выступления по России на 2-3 недели. 

После этого Николай Расторгуев решил сделать официальное заявление о своем состоянии, хотя рассказывать подробности не стал.

"Артист приболел, такое случается и с ними. Поэтому перенос – обычное дело", – поделился музыкант.

Известно, что помимо сердечных недугов у Расторгуева есть проблемы с почками. Несколько лет назад ему поставили почечную недостаточность в запущенной стадии, даже потребовалась пересадка органа. До операции ежедневно артист находился на гемодиализе.

Источник: АиФ
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей