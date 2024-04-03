Появилось объяснение выходке Ротару после теракта в "Крокусе"

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София Ротару, которая в последние пару лет практически не выходит на связь с русскими поклонниками, была в числе звезд, кто так и не отреагировал на теракт в "Крокусе". Хотя концертная площадка была ей невероятно близка – на ней артистка часто выступала и получала овации от зрителя. Художник Никас Сафронов объяснил, почему знаменитость могла повести себя подобным образом.
По его словам, каждый проживает печальные известия по-своему, и Ротару всегда была человеком, который старается не выносить личное на публику. Скорбь от произошедшего она может держать внутри себя.
"Очень хочется надеяться, что она глубоко сопереживает жертвам трагедии и их близким, как и каждый из нас", – говорит художник.
Однако публичным людям иногда нужно говорить о громких событиях, поскольку поклонники ждут от них реакции, указал Сафронов. Особенно, когда речь идет о терактах, которые никого не оставляют равнодушными.
После молчания о произошедшем поклонники оставляют на странице Софии Ротару в соцсетях недовольные комментарии, возмущаясь тем, что артистка не высказала своих соболезнований россиянам. Тем не менее, как говорят источники, знаменитость давно не ведет свои публичные страницы из-за плохого состояния – все пароли она отдала своим детям и внукам.
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