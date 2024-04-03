Владимир Торсуев рассказал, как чуть не попал в плен на Украине

Звезды "Приключений Электроника" угодили в лапы украинских спецслужб: "Стреляли"
Владимир и Юрий Торсуевы Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
продолжениеБойцов ВСУ поймали на использовании хитрых ловушек
Опасный инцидент произошел во время поездки артиста в Донбасс

Культовый советский актер, звезда шедевра отечественного кинематографа "Приключений Электроника" Владимир Торсуев рассказал о крайне опасной ситуации, в которую попал, когда ездил в Донбасс. Выяснилось, что артист чуть не очутился в лапах украинского противника.

Дело было давно, но навсегда отпечаталось в памяти артиста. Исполнитель главной роли в легендарной советской киноленте посещал донбасские республики вместе со своим знаменитым братом, актером Юрием в 2014-м году. Во время той поездки родственникам не посчастливилось заинтересовать украинские спецслужбы. Как только незалежные узнали, что на территории Донбасса оказались популярные советские артисты, они решили действовать.

"Мы туда приехали, сразу кто-то увидел, узнал, и тут же – звоночек в СБУ", – рассказывает советская звезда.

Когда артисты решили выбираться назад, у них были трудности с транспортом, которые любезно предложила решить малознакомая приветливая женщина. Она организовала для актеров автобус, но очень скоро стало понятно, что машина движется в неправильном направлении. Артисты угодили в лапы украинских спецслужб.

"Пришлось уходить лесами с мордобоем. Они, как в тире, стояли, по нам стреляли", – поделился воспоминаниями популярный актер.

К слову, ранее стало известно, что одно решение русских генералов может мгновенно обрушить фронт ВСУ.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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