Продюсер Дворцов заявил о планах Пугачевой дать концерт на Кипре

Объявлено о скором выступлении Пугачевой перед россиянами
Алла Пугачева. Фото: соцсети
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Знаменитость планирует удивить всех

Алла Пугачева готовится дать сольный концерт на Кипре спустя пять лет с момента своего последнего выступления в Москве. Как утверждает продюсер Сергей Дворцов, его она планирует приурочить к своему 75-летнему юбилею.

Слухи о том, что артистка собирается вернуться на сцену, ходят давно. Особенно активно заговорили об этом, когда она приехала в Россию для записи своих песен. Тогда утверждали, что они предназначены для личного пользования, но вскоре Пугачева стала выпускать одну за другой.

Вероятный концерт певицы пройдет на Кипре 15 апреля, перед выходом и презентацией ее нового альбома.

"Поговаривают, что она планирует целый тур по Западу", – заявил продюсер.

Дворцов считает, что Пугачеву особо не расстраивают новости о признании иноагентом, которые доходят из России, ведь возвращаться назад артистка даже не планирует. Поговаривают, что Алла Борисовна обрадовалась, когда узнала, что ее хотят наделить таким же статусом, как и у ее супруга.

Ранее стало известно, что Пугачева еще в первые дни после теракта в "Крокусе" начала помогать россиянам, однако об этом артистка предпочла не распространяться.

Источник: Абзац
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