Дина Саева заступилась за соотечественников после теракта в "Крокусе"

Популярная в России блогер сделала заявление

Страшная трагедия в развлекательном центре "Крокус Сити Холл" поразила все международное пространство. Уроженцы Таджикистана устроили кровавую бойню, в которой погибли более 130 человек. На этом фоне в обществе начались серьезные волнения. Знаменитая блогер Дина Саева решила заступиться за соотечествеников.



Девушка давно работает на российскую аудиторию и добилась невероятной популярности благодаря выпуску коротких видеороликов на платформе TikTok. Для молодежи Дина – настоящая звезда и лидер мнений. Саева обратила внимание на рост агрессии по отношению к таджикам. Знаменитость выступила в защиту соотечественников.

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что, например, некоторые пользователи перед поездкой на такси задают водителю вопрос о его национальности: если он таджик, люди отказываются ехать. Также некоторые граждане высказывают свое недовольство уроженцам Таджикистана, встречаясь с ними в общественных местах.

Саева подчеркнула, что трагедия не должна стать поводом для межнациональной розни. Случившееся – общая беда для всех. Девушка отметила, что миллионы таджиков не могут нести ответственность за страшное преступление головорезов.

"Мы должны сплотиться вместе против терроризма, а не нации в лице моих соотечественников. Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания", – написала звезда.

Напомним, ранее с громким заявлением по поводу теракта в "Крокусе" выступили в Евросоюзе.