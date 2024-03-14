У Нагиева нашли внебрачного сына: тайна актера раскрыта

Сам артист скрывает подробности о своих возможных детях

Дмитрий Нагиев обычно неохотно говорит о личном. А уж о том, как складывалась его жизнь и отношения с женщинами, тем более рассказывать не любит. Однако журналисты раскопали в его жизни внебрачного сына.

О браке Нагиева с Алисой Шер известно давно, их сын Кирилл сейчас повторяет судьбу родителей и стал актером. После расставания с женой Нагиева "записывали" в роман с самыми разными женщинами, что очень бесило актера и он даже обращался в суд с исками на СМИ, пытаясь заставить их прекратить распространение фейков о cвоих романах.

В период, когда Нагиев был женат, немало сплетен гуляло о тайных романах артиста. Отношения с радиоведущей Натальей Коваленко актер не признавал, но и не отвергал предположений.

Много лет СМИ то и дело рассказывали, будто у Коваленко и Нагиева есть сын. Недавно издание SUPER заявило, что редакция получила сообщение от источника с подтверждением информации о ребенке актера и радиоведущей.

В пользу этого утверждения лег эпизод на шоу "Голос" двухлетней давности, когда в эфире Нагиев сказал теплые слова для "мальчика Марка", поздравляя того с днем рождения. Журналисты SUPER пишут, что подростку 15 лет, он живет в Петербурге. Мальчик хорошо рисует, любит выжигать по дереву и без ума от морских свинок.

Ранее мы писали, что из-за поставленного на паузу шоу "Голос" Нагиев едва не остался без работы и подписался на другие проекты.

