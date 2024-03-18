Лепс закончил отношения с 20-летней избранницей

Лепс разорвал отношения с молодой любовницей
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист снова одинок

Внимание общественности к личной жизни звезд всегда было особенно пристальным. Многих поклонников поражают любовные приключения пожилых знаменитостей. Так, в светских кругах долго мусолили историю с появлением у знаменитого российского певца Григория Лепса молоденькой любовницы. Теперь же выяснилось, что артист снова одинок.

Такими откровениями исполнитель хита "Рюмка водки на столе" поделился на одной из телепередач. Еще совсем недавно артист хвастался, что закрутил роман с девушкой, которая была на 40 лет младше. Но выяснилось, что страсть уже потухла, артист разорвал отношения с чаровницей.

Так, Григорий Лепс признался, что теперь ему некому покупать дорогие подарки, а коротать вечера приходится в одиночестве. При этом еще совсем недавно артист уверял общественность, что готов снова испытать прелести жизни "молодого" папаши, однако не задалось.

Напомним, ранее стало известно, что Григорию Лепсу закрыли въезд во многие страны. География поездок и гастролей артиста резко сузилась.

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