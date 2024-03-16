Ушедшая в траур Пугачева потеряла дар речи

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Алла Пугачева отреагировала в своих соцсетях на новость об уходе актера Александра Ширвиндта. Артистка буквально потеряла дар речи от случившегося – она не нашла слов, чтобы выразить свои эмоции, написав исключительно смайлики.
Ушедшая в траур Пугачева бессловно опубликовала фото молодого Ширвинда, указав, что посмертно аплодирует ему и молится за упокой его души. Сказать какое-либо слово по поводу потери знаменитого актера звезда так и не смогла.
В комментариях народ активно поддержал певицу. Люди выразили соболезнования и скорбь от того, что мир потерял такого легендарного человека.
"Он был настолько прекрасным внешне и внутренне, что казалось, будет жить вечно",
"В лодке не осталось никого, безумно жаль",
"Порядочных актеров становится все меньше и меньше",
Однако были и те, кто раскритиковал Пугачеву за подобное безмолвие.
"А слов не нашлось для великого человека, только смайлы?",
"Хоть бы написали, кто это",
– возмущается публика.
Ранее коллеги рассказали, что до последнего надеялись на выздоровление Александра Ширвиндта. Его уже готовили к скорой выписке, как неожиданно артист скончался.
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