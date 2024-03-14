"Путин" из "Камеди клаб" рассказал о звонках президента

Артист подвергает все шутки жесткой самоцензуре

Комик шоу "Камеди клаб" Дмитрий Грачев часто и успешно пародирует в своих сценках российского президента Владимира Путина. Прежде чем озвучить какую-то шутку в адрес главы государства, он тщательно цензурирует текст.

Юморист признался, что никакой строгой редактуры "сверху" у него нет, как могли бы подумать многие, учитывая непростой объект шуток. Однако уже и сам артист – самый строгий цензор и судья своим же текстам. Готовясь к выступлениям, Дмитрий Грачев долго и подробно изучает самые разные видеозаписи с выступлениями российского президента, запоминает его голос, интонации, жесты, мимику, чтобы спародировать и воспроизвести все это как можно точнее.

Дважды Грачев выступал непосредственно перед объектом своих пародий, и в первый раз здорово нервничал, видя в зрительном зале президента. По словам юмориста, каких-либо отчетливо личных и узнаваемых жестов у Владимира Владимировича нет.



"Обычные движения, которые делают все в разговоре", – подчеркнул комик.

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