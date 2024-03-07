Пропал 17 лет назад: что известно о судьбе актера Игоря Шавлака

Пропал 17 лет назад: что известно о судьбе актера Игоря Шавлака
Игорь Шавлак. Фото: Natalya Loginova/Russian Look /globallookpress.com
О звезде фильма "Криминальный отдел" никто не слышал с 2007 года

Об Игоре Шавлаке впервые заговорили в 1984 году после выхода на экраны фильма "Все начинается с любви". Его фильмография насчитывает 26 картин, но об актере ничего не слышно более 17 лет.

Личная жизнь артиста получилась драматичной. Еще будучи женатым на коллеге, актрисе Марии Зубаревой, Шавлак познакомился с костюмершей Татьяной, за которой начал очень активно ухаживать. Избранница киноактера не знала о том, что он несвободен, но когда это выяснилось, знаменитость заверил, что с женой у них уже ничего нет и отношения фактически отсутствуют. Роман продолжился. Еще не разведясь с женой, Игорь Шавлак приехал к родителям Татьяны просить ее руки. Однако штамп в паспорте девушки появился гораздо позже, когда их общему ребенку был уже год, да и пышных торжеств не было.

Порадоваться семейной жизни удалось недолго. Актер начал пить, и отношения затрещали по швам. Татьяна вспоминает, что "звоночки" были и раньше, но она боялась их замечать, потому что зависела от мужа финансово – он был одновременно и ее работодателем. Надежды на то, что все наладится, рухнули очень быстро: однажды пьяный Шавлак ударил жену. В тот раз ему удалось вымолить прощение. Но вскоре конфликт повторился, и на сей раз Татьяна пострадала серьезнее – ей сломали ребра. После этого она от мужа ушла.

Последняя картина, в которой снимался некогда известный актер, вышла на экраны в 2007 году. В фильме "Путевой обходчик" Шавлак был и постановщиком, и актером. Но в прокате лента не окупилась, и начались серьезные проблемы со спонсировавшими съемки людьми. В прессе писали, что режиссер скрылся, не найдя возможности отдать огромные долги, и до сих пор никто не знает, где находится Игорь Шавлак. Его экс-жена рассказала, что супруг звонил ей и просил крупную сумму в долг, уверяя, что речь о "жизни и смерти". Она не отказала ему и одолжила четыре миллиона, которые пропали вместе с бывшим супругом.

Ранее мы писали, что пропавший с экранов ЗОЖник Геннадий Малахов решил вернуться на телеэкраны.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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