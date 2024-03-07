С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Объявлено о новом повышении пенсий в России
Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
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Индексация затронет многих россиян

С 1 апреля в России будут повышены социальные пенсии. Индексация составит 7,5% и коснется порядка 4 млн российских граждан. Об этом сообщили в правительстве страны.

Пенсия повысится у людей с инвалидностью, тех, кто получает выплаты по потере кормильца, а также военнослужащих и добровольцев, которые получили инвалидность в результате военной травмы. Увеличатся поступления у ветеранов ВОВ и граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

В некоторых субъектах ожидаются и региональные повышения пенсий с 1 апреля. В Орловской области индекцация составит дополнительный 1% для ветеранов труда и жертв политический репрессий. В Тульской области значительную часть выплат повысят на 4,5%, а в Пермском крае – на 4,9%.

Ранее артист Александр Домогаров раскрыл размер собственной пенсии.

Источник: Правительство РФ
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