Россиянка четыре года получала пенсию за умершую мать

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Примечательный случай произошел во Владикавказе. Там местная жительница на протяжении нескольких лет умудрялась получать пенсионные выплаты за свою скончавшуюся мать.
Хитрая женщина обманывала Пенсионный фонд Российской Федерации целых четыре года, за это время она успела обогатиться на сумму в почти два миллиона рублей, передает телеканал "360".
Когда хитроумная схема была раскрыта, правоохранители завели на ушлую россиянку уголовное дело. Теперь женщину обвиняют в краже в особо крупном размере.
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