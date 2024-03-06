Долина потребовала прекратить травлю участников "голой" вечеринки: "Их наказали"

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"Почти голая" вечеринка стала самым скандальным событием конца прошлого года. Артисты, посетившие мероприятие блогера Насти Ивлеевой, столкнулись с гневом россиян и коллег. Звезд "отменяли", призывали лишить званий и выступлений в России. Селебрити, "зашедшим не в ту дверь", не помогли ни благородные поступки, ни публичное раскаяние.
Поставить точку в этом вопросе решила певица Лариса Долина. Она потребовала прекратить травлю, которую устроила общественность. Звезда считает, что участники вакханалии полностью искупили свой поступок и достаточно настрадались, поэтому пора их уже простить.
"Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали – чем не наказание?" – заступилась за оскандалившихся артистов исполнительница.
При этом Лариса Долина не отрицает, что подобные события неуместны в воспитанном обществе. Певица рассказала, что с мыслью о том, что наши бойцы сражаются на фронте, она засыпает и просыпается. На этом фоне она крайне тщательно выбирает мероприятия, на которые готова пойти, призналась исполнительница.
Впрочем, совсем недавно Долина и сама оказалась в центре скандала. Россиян возмутило то, что певица "поиздевалась" над российским флагом.
В Европе пришли к неожиданному выводу
Певице стоит поумерить амбиции