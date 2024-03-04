Кристина Орбакайте упала во время выступления в Санкт-Петербурге

Орбакайте рухнула на сцене и сделала заявление о России: что случилось на шоу
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпичное видео появилось в Сети

Известная певица Кристина Орбакайте в последнее время оказалась в опале, многие ее концерты были отменены, однако в Санкт-Петербурге и Москве артистку пока рады видеть. В Северной столице она уже дала концерт, который не обошелся без примечательного инцидента.

Выступление дочери бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой состоялось накануне, 3 марта. Во время исполнения одного из номеров Орбакайте не сумела удержаться на ногах и буквально всем телом рухнула на сцену. Разумеется, инцидент попал на множество видеокамер и тут же оказался в социальных сетях.

Артистка постаралась с достоинством выйти из щекотливой ситуации. Она продолжила петь, лежа на сцене, потом жестами посмеялась над своей неуклюжестью и с помощью танцоров наконец-то вернулась в вертикальное положение и продолжила концерт.



После выступления знаменитость ошарашила публику неожиданным заявлением о России. Как известно, артистка давно живет в Соединенных Штатах Америки, чем отчасти и заслужила недовольство публики. Журналисты, поджидавшие Орбакайте на выходе, решили поинтересоваться, надолго ли она почтила нашу страну своим присутствием. Ответ удивил многих.

"Я здесь живу", – объявила артистка.

Значит ли это, что звезда неожиданно решила переехать из США на родину, остается загадкой.

К слову, ранее Кристина Орбакайте обратилась к россиянам на фоне массовой отмены концертов.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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