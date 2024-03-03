Леонтьев заявил, что вернется на сцену только после завершения конфликта - Mash

Леонтьев обозначил неожиданное условие возвращения на сцену в России
Валерий Леонтьев. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист ждет завершения конфликта

В свое время популярный российский певец Валерий Леонтьев сумел завоевать бесконечную любовь публики. Он был настоящим революционером в отечественном шоу-бизнесе – одним из первых позволил себе весьма откровенные наряды и эксцентричное поведение. Артиста давно не видно на большой сцене, но, как оказалось, он готов вернуться.

В распоряжении журналистов появилась информация о том, что сдерживает Леонтьева от выступлений на большой сцене. Оказалось, что артист поставил одно условие – он готов снова блистать на масштабных концертах только после завершения конфликта, охватившего нашу страну и соседнее государство. При этом грандиозное возвращение на сцену Валерий видит только в России. Однако он ждет, когда все уляжется.

Также артист постоянно напоминает, что он давно не мальчик, и возраст дает о себе знать. В 75 лет очень сложно отплясывать перед большой аудиторией. Валерий признался, что боится оплошать на сцене, а оттачивать каждое движение на бесконечных репетициях уже не так просто.

Кроме того, Леонтьев опасается, что не сможет собрать большой зал за пределами России. Очевидно, что только в нашей стране у артиста осталось огромное количество поклонников, которые с радостью скупят билеты на его концерт. Возможно, фанатам еще удастся побывать на подобном масштабном мероприятии. Пока же Валерий Леонтьев предпочитает коротать свои вечера в Майами.

К слову, ранее стало известно, почему Валерию Леонтьеву не запрещали раздеваться на сцене.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей