Гагарина резко ответила на обвинения в отказе исполнять гимн России

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После слухов об отказе исполнять российский гимн перед матчем национальной футбольной сборной с командой Сербии Полину Гагарину увидели в московском метрополитене – та выступала с новой песней, анонсировав свой большой летний концерт.
Перед выступлением журналисты задали Полине острый вопрос, касающийся предполагаемого отказа от исполнения гимна из-за корпоратива, который якобы запланирован на ту же дату в одном из столичных ресторанов. СМИ поинтересовались у Гагариной, подавлена ли та из-за того самого "отказа" от исполнения гимна – на что получили весьма сухой ответ.
"Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье", – отрезала исполнительница, заявив, что не желает продолжать диалог на эту тему.
Замену в итоге удалось найти – на смену Гагариной, как оказалось, придет Григорий Лепс, который споет перед болельщиками 21 марта.
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