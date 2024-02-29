Россиянам подсказали дешевые маршруты для поездок в Азию в мае

Перечислены восемь стран с наиболее выгодными ценами

Последний месяц весны — один из самых привлекательных периодов для морского отдыха. Пока в России природа только просыпается, в азиатских странах в это время уже можно купаться в море и принимать солнечные ванны. Специалисты по туризму назвали россиянам восемь направлений с наиболее выгодными ценами.

По мнению экспертов АТОР, отдохнуть без вреда для бюджета можно в Таиланде. Порядка двух недель в отеле среднего класса на двоих обойдется в 168 тысяч рублей. При этом завтраки будут включены в цену. Привлекательно то, что в Бангкок из России можно долететь прямым рейсом. Практически за ту же сумму в мае можно отдохнуть на китайском острове Хайнань. Добраться туда предлагают регулярным рейсом из Москвы.

Гоа и Шри-Ланка этой весной также ожидают туристов из России. Провести отпуск в этих странах можно за 170 и 176 тысяч соответственно. Попасть на курорты можно самолетом без пересадок. На остров летают также и чартерные рейсы.

Последняя страна с ценником до двухсот тысяч рублей — это Вьетнам. Провести пару недель на курорте вдвоем можно за 188 тысяч рублей. На каникулы ждут россиян и малайзийские курорты, цены начинаются от 223 тысяч рублей. За 10-12 дней в Индонезии предстоит отдать 258 тысяч. Список относительно недорогих направлений на май закрывают Филиппины. На берегах одноименного моря можно отдохнуть, заплатив 280 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экономные туристы нашли замену взлетевшей в цене Турции.