Володина озвучила катастрофические последствия затмения для России

Володина озвучила катастрофические последствия затмения для России
Василиса Володина. Кадр: YouTube.com
Специалист предупредила россиян об опасностях

В минувший понедельник произошло полное солнечное затмение – событие было хорошо видно жителям западного полушария. В следующий раз подобное ожидается только через 20 лет. Это также является важным астрологическим явлением, которое предвещает важные происшествия во всем мире. Какие последствия оно будет иметь для России – рассказала Василиса Володина.

Астролог утверждает, что затмения проявляют себя не сразу, а лишь спустя какое-то время. Обычно оно занимает меньше года, но в некоторых случаях и больше. К примеру, произошедшее в Орске наводнение связано с затмениями октября прошлого года. 

В этом же году случившееся не будет иметь сильного влияния на Россию, поскольку на территории страны его не было видно. Тем не менее, в некоторых зонах это несет тревожное предзнаменование.

Для Омска это сулит сложности через несколько недель, которые будут связаны с общественной, культурной жизнью, образованием, религией и коммунальным хозяйством. 

"К счастью, именно Омск может избежать больших проблем, или… верно освещать эти события для страны", -  говорит Володина.

В Ижевске возможны какие-то преступные и резонансные события. Также могут оказаться хрупкими мосты и здания. Все реализует себя с конца мая и по декабрь. Также в зоне опасности окажутся все города между 50 и 57 градусами восточной долготы.

Астролог посоветовала в такой период больше заботиться о своих близких, беречь себя и не начинать дел, которые требуют большого ресурса, передает женский журнал "Клео.ру"

Источник: Telegram
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей