Ирина Шейк обозначила, каким должен быть ее бойфренд

Красотка назвала черты идеального мужчины

Одна из самых красивых женщин планеты, российская супермодель Ирина Шейк уверено покорила западные подиумы. Манекенщицу приглашают на самые лучшие показы, где она радует публику своей красотой. Теперь появилась любопытная информация о личной жизни красотки.



Недавно модель рассталась со своим очередным возлюбленным, популярным американским футболистом Томом Брэди. Осведомленные источники утверждают, что Ирина уже готова к новым отношениям и подыскивает себе очередного кавалера. Более того, были четко обозначены критерии, по которым Ирина Шейк отбирает себе пару.

В первую очередь, возлюбленный красотки должен быть очень богатым мужчиной. Также для модели важно, чтобы ее ухажер был знаменит. Внешность тоже играет свою роль – мужчина должен быть красавцем. При этом манекенщица готова рассматривать кандидатов из европейских стран, а также Соединенных Штатов.