Артемий Лебедев рассказал об особенностях жизни в США

Артемий Лебедев пожаловался на жизнь в США
Артемий Лебедев. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
По его словам, в России гораздо лучше

Блогер Артемий Лебедев утверждает, что налоговая система в США может повергнуть в шок. Своими впечатлениями от американских финансовых законов он поделился в выпуске новостей.

По его словам, размер взымаемого налога изменяется в зависимости от штата, в котором человек проводит больше всего времени. Если это Нью-Йорк, то платить придется огромные суммы, а если Флорида, то их размер окажется значительно скромнее. 

Лебедев утверждает, что Налоговая служба в США является одной из самых страшных организаций в стране, поскольку очень строго следит за соблюдением огромного количества законов о налогах. Он отметил, что россияне даже не понимают, насколько хорошо ситуация обстоит в России.

"Нам просто не снилось, как можно собирать налоги с людей, как будто все люди (в США) – это просто рабы, а плантаторы их секут плеткой", – поделился блогер.

Артемий Лебедев является известным путешественником. За свою жизнь он смог посетить буквально все страны мира – всего в его списке 266 различных государств и территорий.

Ранее блогер гневно отреагировал на цены в Швейцарии.

Источник: ВКонтакте

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