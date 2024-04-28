Брэдли Купер готовится к помолвке с известной моделью Хадид

Артист нашел новую возлюбленную после Ирины Шейк

Американский актер Брэдли Купер отметил 29-летие своей возлюбленной Джиджи Хадид, снявшись в ресторане вместе с ее братьями и сестрами. Снимок породил слухи, что намерения знаменитости в отношении модели более чем серьезные – не исключено, что в ближайшее время он сделает ей предложение руки и сердца.

До этого Купер и Хадид редко появлялись на публике вместе. Выходы на красную дорожку они предпочитают делать порознь. Также они стараются покидать рестораны после совместных встреч в одиночестве.

На мероприятии присутствовали также Мариэль, Анвар и Алана Хадид. Беллы в этот момент рядом с ними не было. Брэдли нежно наклонился к Джиджи, чтобы сделать совместное фото, подчеркивая романтические чувства с девушкой.

У фотомодели есть ребенок от первого брака, которого она родила в отношениях с солистом One Direction Зейном Маликом. Расставание пары было довольно скандальным. Купер, в свою очередь, растит малышку от российской модели Ирины Шейк – им удалось сохранить хорошие отношения после разрыва. Детей обе звезды уже познакомили друг с другом, что может говорить о серьезности их намерений.