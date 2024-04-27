Бывшая жена Шнурова в дырявом комбинезоне засветила лишнее

Бывшая жена Шнурова в дырявом комбинезоне засветила лишнее
Сергей Шнуров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Матильда выбрала экстремально откровенный наряд

Известная российская бизнесвумен Матильда Шнурова периодически радует своих поклонников яркими, соблазнительными фотографиями. Бывшая жена популярного музыканта Сергея Шнурова внимательно следит за своей фигурой – девушке есть, чем восхитить мужскую часть аудитории.

На этот раз успешная ресторатор решила прогуляться по улицам в экстремально откровенном наряде. Матильда Шнурова облачилась в прозрачный комбинезон с дырками, который скорее подчеркивал, чем скрывал аппетитные формы ее тела.

Комбинезон состоит из тонкого кружева, в самых интересных местах дизайнер решил сделать внушительные прорехи, которые открывают взору любопытных оголенное тело звезды. Аккуратная, упругая грудь Матильды Шнуровой больше всего заинтересовала публику. В комментариях бывшую жену Шнура засыпали восторженными комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее публика активно обсуждала откровенную фотографию популярной телеведущей.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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