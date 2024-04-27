Бывшая жена Шнурова в дырявом комбинезоне засветила лишнее

Матильда выбрала экстремально откровенный наряд

Известная российская бизнесвумен Матильда Шнурова периодически радует своих поклонников яркими, соблазнительными фотографиями. Бывшая жена популярного музыканта Сергея Шнурова внимательно следит за своей фигурой – девушке есть, чем восхитить мужскую часть аудитории.



На этот раз успешная ресторатор решила прогуляться по улицам в экстремально откровенном наряде. Матильда Шнурова облачилась в прозрачный комбинезон с дырками, который скорее подчеркивал, чем скрывал аппетитные формы ее тела.

Комбинезон состоит из тонкого кружева, в самых интересных местах дизайнер решил сделать внушительные прорехи, которые открывают взору любопытных оголенное тело звезды. Аккуратная, упругая грудь Матильды Шнуровой больше всего заинтересовала публику. В комментариях бывшую жену Шнура засыпали восторженными комплиментами.

К слову, ранее публика активно обсуждала откровенную фотографию популярной телеведущей.