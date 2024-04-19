Жители Финляндии удивились падению симпатий со стороны россиян

"А нас за шо?": финны в шоке от потери любви русских
Фото: www.unsplash.com
В стране не понимают, почему к ним стали хуже относиться

События последних нескольких лет сильно испортили отношения России с приграничными государствами. Европейские страны продолжают разгонять русофобию, откровенно ущемляя права и интересы граждан России. При этом некоторых еще удивляет, что русские начинают раздражаться из-за несправедливых гонений.

Так, жители Финляндии в шоке от того, что россияне перестали их любить. Еще совсем недавно российские туристы с огромной симпатией относились к этому европейскому государству. Путешественники любили бывать в Финляндии и оставляли там внушительные суммы денег.

Финны считают, что в обрушении имиджа их страны в глазах россиян виновата "пропаганда" в российских СМИ. Люди рассуждают по известному принципу "А нас за шо?". Впрочем, многие понимают, что местные чиновники делают все для того, чтобы разорвать связи между двумя странами и фактически уже вбили клин в отношения.

Действительно, чего только стоит решение Финляндии стать частью Североатлантического альянса. Это создает серьезную угрозу для второй столицы России – Санкт-Петербурга. Кроме того, Хельсинки активно поддерживает антироссийские санкции.

Особенно сильно простых жителей России задел беспрецедентный грабеж на финской границе. У людей отнимают автомобили и другие ценности. Также многих россиян необоснованно лишили недвижимости. Разумеется, все это самым негативным образом сказалось на репутации европейского государства.

К слову, ранее одно решение Хельсинки по России взбесило жителей Финляндии.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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