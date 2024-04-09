Нагиев помог Хрусталеву заменить Маслякова в КВН

Артист рассказал, как смог получить новую работу

Спустя пару лет проб и экспериментов наконец определился новый постоянный ведущий телешоу КВН. Им стал Дмитрий Хрусталев, кандидатуру которого одобрил лично Александр Масляков. Шоумен рассказал, как он впервые получил предложение о работе и шел к этому месту.

По словам Хрусталева, глава "АМиК" задал ему вопрос после съемок 60-летия КВН. Это стало для знаменитости неожиданностью.

"Но, конечно, после этого разговора не обошлось без двух лет кастинга", – рассказал юморист.

На место ведущего также рассматривали Валдиса Пельша, который обычно сидит за креслом жюри. Хрусталев отметил, что считает его невероятно профессиональным человеком, способным отлично делать развлекательные, документальные и исторические программы. И то, что он справился с такой конкуренцией, стало для него большой честью.

Дмитрий утверждает, что заменить Маслякова в КВН ему также помог Дмитрий Нагиев, который взял его в собственную школу ведущих и провел для артиста курс.

Известно, что Александр Масляков в начале 2024 года принял решение полностью передать все акции компании "АМиК" собственному сыну. От доли в компании в пользу наследника также отказалась и его жена.