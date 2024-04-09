Директор Кузьмина опроверг опьянение артиста на концерте в Уфе

Скандал вокруг выступления Кузьмина в Уфе получил продолжение
Владимир Кузьмин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди решили, что знаменитость был не в себе

В минувшие выходные музыкант Владимир Кузьмин выступил перед поклонниками в Уфе. Однако вместо приятных впечатлений публика унесла с собой после представления крайне смешанные чувства, которыми поделилась в соцсетях – люди жаловались, что знаменитый артист исполнял свои композиции просто ужасно.

На опубликованных в Сети видео можно заметить, как Кузьмину тяжело даются интонирование, высокие и низкие ноты, ему не хватает дыхания. Привыкшие к высокому качества исполнения зрители начали подозревать, что дело может быть в состоянии артиста. Некоторые подумали, что знаменитость мог перенести инсульт, а другие заявили, что, вероятно, он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Ситуацию прокомментировал директор артиста Александр Сябро, который уверяет, что Кузьмин во время представления в Уфе был абсолютно трезв.

"Очередная чушь. Есть масса видео с этого концерта с положительными отзывами", – заявил он.

Комментировать неудачное исполнение певца и слухи об инсульте представитель Кузьмина не стал.

Тем не менее, скандал вокруг концерта музыканта в Уфе не утихает. На случившееся отреагировал продюсер Павел Рудченко, который считает, что Владимир должен был перенести мероприятие, а не выходить к публике неподготовленным – подобное, по его словам, является неуважением к собственному зрителю.

"Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так",

– указал Рудченко.

Источник: АиФ

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