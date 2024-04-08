Психотерапевт Федорович высказался о диагнозе Подольской

Психотерапевт раскрыл правду о диагнозе Подольской
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость нашла у себя опасный недуг

Недавно певица Наталья Подольская сделала признание в соцсетях о том, что страдает от ониомании, или шопоголизма. По ее словам, она очень любит красивые вещи и готова скупать их без разбора. Психотерапевт Александр Федорович раскрыл правду о вероятном диагнозе знаменитости.

Специалиста удивило, что Подольская самостоятельно вынесла себе вердикт. Он отметил, что человек в редких случаях может диагностировать психический недуг у себя без квалифицированной помощи.

"Как человек может понимать, что он шопоголик? Он настолько продвинут?" – интересуется психиатр.

Федорович утверждает, что в подобной ситуации человек должен обратиться к профессионалу, чтобы попытаться решить имеющуюся проблему. А самым плохим исходом будет решение отказаться от любых шагов, которые могли бы помочь справиться с таким состоянием. 

Психиатр пояснил, что шопоголизм является довольно серьезной проблемой, поскольку она может прогрессировать и серьезно портить человеку и его близким жизнь. Например, пациенты могут захламлять собственное жилье, влезать в долги и этот процесс будет длиться бесконечно.

Ранее Подольская рассказала о гибели отца.

Источник: Телепрограмма
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