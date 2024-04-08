Певица Гулькина вспомнила, как случайно вышла на сцену без трусов

"Публика на первом ряду видит": Гулькина вышла на сцену в юбке и без трусов
Наталья Гулькина. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
С артисткой случился неприятный конфуз

Видео с последних выступлений Александра Серова произвели настоящий фурор в соцсетях – девушки заметили огромную выпуклость между ног у артиста, от которой было невозможно оторваться. Столкнувшегося с настолько неожиданной популярностью артиста поддержала певица Наталья Гулькина. Она полагает, что Серов мог случайно появиться на сцене в таком пикантном виде.

Знаменитость вспомнила, что похожие конфузы были и в ее карьере. Однажды она выбежала выступать, забыв надеть на себя трусы. При этом облачиться в бюстгалтер певица успела. Тогда на ней было надето платье в пол с длинным разрезом на ноге, который при неудачном ракурсе мог неожиданно открыть пикантные части тела Гулькиной.

"Я все время пела и думала, что там моя публика на первом ряду видит", – вспомнила она.

Поддержали Серова также и другие артисты. Анита Цой считает, что певца подвели слишком узкие брюки, которые выделили и без того внушительное достоинство. А бывшая солитска "Блестящих" Юлия Ковальчук утверждает, что у нее часто растегивался лифчик прямо во время выступления.

Ранее Гулькина рассказала, что у нее есть компромат на Аллу Пугачеву.

Источник: The Voice

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