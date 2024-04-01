Филипп Киркоров появился в дорогом колье покончившего с собой модельера-гея

Филипп Киркоров появился в дорогом колье покончившего с собой модельера-гея
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Филипп Киркоров тщательно готовится к выходам в свет, продумывая образ до мелочей. И каждый его образ вызывает волну обсуждений.

Киркоров не раз раз признавался, что увлечение фешн-индустрией стоит огромных денег, а шоппинг-терапия для него – большое удовольствие. "Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – признается король российской эстрады. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

На мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио" Филипп Киркоров пришел в строгом элегантном черно-белом костюме. Дополнял образ стильный элегантный кулон Silver&Black Overssized Chain Hook Necklace, что можно перевести как "Серебряно-черная безразмерная цепь-ожерелье".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Cделана такая красота из старинной посеребренной латуни, а украшает ожерелье черный оникс с гравировкой сзади. Оникс считается камнем библейским, поскольку украшал нагрудник первосвященник. На каждом камне такого наперсника-пекторали были выгравированы названия двенадцати колен Израилевых. Если учесть, что бывшая жена Киркорова сейчас живет в Израиле и приняла там гражданство, такое украшение кажется символичным.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Это ожерелье из коллекции "осень-зима 2021-22". Сегодня оно стоит 920 долларов (примерно 85 тысяч рублей). Изготовлено же оно модным домом Alexander McQueen. Правда, уже после смерти знаменитого основателя. Напомним, модельер был открытым геем и в 2010-м году в возрасте 40 лет покончил с собой. Его тело и предсмертную записку полиция нашла в гардеробной.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей