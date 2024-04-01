Филипп Киркоров появился в дорогом колье покончившего с собой модельера-гея

Филипп Киркоров тщательно готовится к выходам в свет, продумывая образ до мелочей. И каждый его образ вызывает волну обсуждений.

Киркоров не раз раз признавался, что увлечение фешн-индустрией стоит огромных денег, а шоппинг-терапия для него – большое удовольствие. "Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – признается король российской эстрады. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

На мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио" Филипп Киркоров пришел в строгом элегантном черно-белом костюме. Дополнял образ стильный элегантный кулон Silver&Black Overssized Chain Hook Necklace, что можно перевести как "Серебряно-черная безразмерная цепь-ожерелье".

Cделана такая красота из старинной посеребренной латуни, а украшает ожерелье черный оникс с гравировкой сзади. Оникс считается камнем библейским, поскольку украшал нагрудник первосвященник. На каждом камне такого наперсника-пекторали были выгравированы названия двенадцати колен Израилевых. Если учесть, что бывшая жена Киркорова сейчас живет в Израиле и приняла там гражданство, такое украшение кажется символичным.

Это ожерелье из коллекции "осень-зима 2021-22". Сегодня оно стоит 920 долларов (примерно 85 тысяч рублей). Изготовлено же оно модным домом Alexander McQueen. Правда, уже после смерти знаменитого основателя. Напомним, модельер был открытым геем и в 2010-м году в возрасте 40 лет покончил с собой. Его тело и предсмертную записку полиция нашла в гардеробной.