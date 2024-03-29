Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой

Певец прокомментировал недавние сообщения прессы

Слухи о том, что в отношениях Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой разлад, ходят давно. Особенно они обострились после сердечной болезни музыканта. Как правило, артисты не комментируют домыслы об их браке, однако недавно певец все же решил прервать молчание по этому поводу.

Николаев уверяет, что в его отношениях с Проскуряковой царит идиллия. Он невероятно счастлив в браке, поэтому и о разводе не может идти и речи. А все заявления о том, что между супругами не все гладко – являются "выдумками желтой прессы".

"Это не имеет ничего общего с действительностью", – заявил артист.

Вместе Николай и Юлия воспитывают дочку Веронику, которая тоже активно осваивает музыкальное мастерство. При этом музыкант старается не давить на ребенка, ведь в творческой школе у нее и без того большие нагрузки.

Как известно, Николаев и Проскурякова сыграли свадьбу в 2010 году. Для композитора брак стал третьим, от первых отношений у него есть старшая дочь Юлия, которая проживает в США.

Ранее появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника.