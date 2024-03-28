Фамилии Чумакова и Макарских появились в списке опознанных жертв теракта в "Крокусе"

29 марта исполнится неделя со дня страшного теракта в "Крокусе". И список жертв, к сожалению, растет.

В первые часы трагедии журналисты писали про тридцать, потом про сорок погибших. А сегодня в списке жертв значится уже 143 фамилии невинно убиенных людей... И он, как говорят специалисты, "будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований".

Напомним, за несколько минут до начала концерта группы "Пикник" в концертный зал ворвались вооруженные автоматами преступники и стали в упор расстреливать людей – охранников зала, персонал, зрителей...

Потом преступники начали разливать горючую жидкость и поджигать кресла: в итоге пожар, угарный газ и обрушившаяся кровля унесли большинство жизней. Примерно через час после начала теракта в здании раздались взрывы.

Спасательная и поисковая операции еще шли, когда началась тяжелая для родственников процедура опознания тел погибших. Среди тех, чья жизнь оборвалась в "Крокусе" – Анатолий и Наталья Чумаковы, Анастасия и Олеся Поплавские, Анна и Татьяна Макарские... Люди приходили на концерт с родителям, детьми, мужьями, женами, братьями и сестрами. И часто умирали, обнявшись...

Огромная, огромная трагедия!..

Вечная память новопреставленным рабам Божьим!