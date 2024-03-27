Понаровская рассказала о "намоленном" месте в "Крокусе", не пострадавшем в огне

Понаровская рассказала о мистике во время теракта в "Крокусе"
Ирина Понаровская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певица, как и все россияне, в ужасе от случившегося

22 марта в нашей стране произошла ужасная трагедия. Даже сложно предположить, когда людям удастся оправиться от случившегося. Зверский теракт продолжают обсуждать звезды и простые россияне. Известная певица Ирина Понаровская обратила внимание на мистические события, произошедшие во время трагедии.

В первую очередь, артистка подчеркнула, что всем сердцем скорбит о жертвах теракта и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Понаровская в ужасе от того, что комплекс, который считали вторым домом многие артисты, выгорел дотла. Также певицу поразило удивительное обстоятельство, которое она связала с мистическим вмешательством.

Ирина обратила внимание на то, что в пожаре не пострадала закулисная часть, также огонь по неведомой причине обошел стороной музей Муслима Магомаева. Артистка напомнила, что десятки звезд молились за кулисами перед тем, как выйти на сцену. Она уверена, что это обстоятельство мистическим образом сберегло закулисное пространство.

"Не случайно не выгорели закулисная часть и музей Муслима Магомаева! Это намоленные пространства! Представляю, сколько артистов молились в своих гримерных перед выходом на сцену и просили у Бога удачи и хорошего выступления перед 7 тысячами зрителей!" – отметила звезда.

К слову, ранее о теракте высказалась звезда из Таджикистана. Знаменитость выступила в защиту соотечественников.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей