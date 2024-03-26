Юсиф Айзвазов поддержал россиян после трагедии в "Крокусе"

"Очень сложно": муж Нетребко отказался приехать в Россию
Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Фото: соцсети
Артист не смог найти в себе сил

Оперный певец Юсиф Айвазов, у которого был запланирован концерт 26 марта в Большом зале Московской консерватории, сообщил, что мероприятие не состоится. Артист рассказал, что сам принял решение отменить свое выступление, поскольку не может найти в себе силы приехать в Россию и веселить зрителя после трагедии в "Крокусе".

По словам Айвазова, он готов дать концерт перед российской публикой, но для этого должно пройти хотя бы 40 дней после теракта – поступить иначе он не может. Предварительно, приезд артиста перенесли на конец мая.

"Я сегодня не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и развлекать публику. Это действительно очень сложно", – сказал он.

Певец выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в теракте, а всем остальным россиянам он пожелал здоровья.

Народ в комментариях поблагодарил Айвазова за подобное решение. Люди заявили, что иначе поступить в этой ситуации было нельзя.

"Юсиф, спасибо. Вы все правильно сделали", 

"Какая правильная и четко сформированная речь! Действительно, тяжело после произошедшего бесчеловечия",

"Как грустно, пусть больше не будет поводов для печали",

– пишут люди в комментариях.

При этом его супруга Анна Нетребко даже спустя несколько суток так и не сделала никаких заявлений по поводу теракта в "Крокусе". За это возмущенный народ атаковал ее страницу критикой. Люди пишут, что невероятно разочаровались в поступке певицы. Другая часть пользователей заявила, что на самом деле Нетребко отреагировала на трагедию, только многие этого почему-то не заметили.

Источник: соцсети
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей