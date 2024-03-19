Дочери тяжелобольного Уиллиса поставили диагноз аутизм

Теперь аутизм: в жизни тяжелобольного Брюса Уиллиса произошла новая трагедия
Брюс Уиллис. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Голливудская звезда потихоньку угасает

Вряд ли в нашей стране найдется человек, который не смотрел боевики с участием харизматичного и привлекательного голливудского красавца Брюса Уиллиса. К сожалению, время не стоит на месте, и кумиры стареют. На закате жизни звезда "Крепкого орешка" столкнулся с тяжелой болезнью. Теперь же выяснилось, что в его жизни произошла новая трагедия.

В последние время Брюсу Уиллису все сложнее находиться в социуме. Он практически перестал узнавать даже ближайших родственников, болезнь неумолимо прогрессирует. При этом родные стараются все время проводить рядом с легендарным родственником. Впрочем, теперь у них появились новые заботы.

Оказалось, что дочь несчастного артиста также тяжело больна. Наследница Брюса Уиллиса от его бывшей возлюбленной Деми Мур Таллула получила страшный диагноз – у нее аутизм. Уже взрослая наследница звезд подчеркнула, что вердикт врачей перевернул ее жизнь с ног на голову. О страшном заболевании она узнала летом.

Стоит отметить, что у именитой наследницы были и другие проблемы со здоровьем. Долгое время она лечилась от анорексии и публично рассказывала о том, как идет процесс. Девушка всегда болезненно реагировала на критику со стороны подписчиков, которые пеняли ей за то, что она далеко не так красива, как ее знаменитая мать, а больше похожа на отца.

К слову, ранее стало известно, что семья Брюса Уиллиса не исключает его скорой смерти.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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