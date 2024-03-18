Кологривый обвинил организаторов Новосибирска в неумении принимать гостей

Кологривый закатил безобразную сцену на встрече с фанатами в Новосибирске
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Актер негативно высказался о площадке, на которой прошло мероприятие

Никита Кологривый приобрел громкую популярность после выхода нашумевшего сериала "Слово пацана". Актера завалили предложениями ролей и приглашениями на различные ток-шоу. Острый язык и резкие высказывания кинозвезды сделали его поводом для обсуждения многих коллег и зрителей. Недавно артист устроил склоку в Новосибирске – его не устроили условия проведения фан-встречи.

Звезда киноэкрана, эмоционально высказав недовольство организаторами мероприятия, ушел из кинотеатра, где устроили автограф-сессию, напоследок предложив провести свою собственную встречу с поклонниками.

Однако, по сообщениям пресс-службы Корпорации развития Новосибирской области, скандал в итоге удалось загладить. Оказалось, что проблема случилась между членом команды Никиты Кологривого и кем-то из числа руководителей кинотеатра, не понявших друг друга. В конце концов проблему решили и актер вернулся к автограф-сессии и довольным общением с кумиром фанатам.

Напомним, Никита Кологривый приехал в город, где родился, чтобы принять участие в фестивале кино "Семейные традиции".

Ранее мы рассказывали, что звезда "Слова пацана" извинился перед поклонниками за то, что не успел сделать совместный снимок со всеми желающими.

Источник: НГС ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей