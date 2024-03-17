В Воронеже отменили концерт живущего в Европе Малинина

В России со скандалом отменили концерт живущего в Европе Малинина
Александр Малинин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressgloballookpress.com
Певцу пришлось оправдываться за жизнь в Германии

Александр Малинин – давно известный и популярный российский певец. Его концерты ждут во многих городах, но есть один город нашей страны, с которым у артиста давно не складывается нормальных отношений. В очередной раз концерта Малинина в Воронеже не будет.

Такая странная ситуация сложилась давно. Например, в 2020 году исполнитель хита "Ах, какие белые на синем" не смог выступить в городе из-за ухудшившегося здоровья. Теперь же намеченный на апрель концерт просто отменили, не объясняя причин. Причин может быть много: и здоровье, которое у 65-летнего артиста может подкачать, и загадочные моменты, не относящиеся к творчеству вообще.

К слову, совсем недавно Малинин таки спел в Саратове, несмотря на то, что выступление до последнего могло сорваться. Депутаты местного Заксобрания выдвинули требование артисту высказаться по текущей повестке и особенно придрались к тому, что Малинин живет в Германии, приезжая в нашу страну только для заработков. Певцу пришлось давать объяснения по поводу своего текущего адреса.

Ранее мы рассказывали, что недавний тур Александра Малинина оказался скандальным и его чуть не отменили. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей